Das „Immer und weiter“ zeigen

Zur „Nacht der Kunst“ konnten sich Besucher in der Brüder-Grimm-Stube erstmals Zeichnungen und Skulpturen von Eva Naomi Watanabe ansehen. Die Künstlerin ist zum dritten Mal als Dozentin der Sommerakademie in Marburg zu Gast.

Künstlerin Eva Naomi Watanabe beschäftigt sich mit Themen wie Vertrauen und Misstrauen

Vertrauen und Misstrauen, sich annähern und loslassen – es sind die großen Themen, die Eva Naomi Watanabe beschäftigen. In Zeichnungen ebenso wie in Skulpturen nähert sie sich diesen Themen. Das Motto der Ausstellung in der Brüder-Grimm-Stube lautet „Immer und weiter“.

Allen Besuchern, die sich weiter mit ihren Arbeiten beschäftigen möchten, werden auch ein paar schriftliche Erläuterungen an die Hand gegeben. Neben den Titeln der einzelnen Arbeiten erfährt man so auch mehr zu deren Inhalten und Hintergründen.

Da gibt es zum Beispiel den „Roboterjungen“: ein Junge mit geschlossenen Augen, der etwas über Kopfhörer hört und einen Roboter – die Augen geöffnet – auf dem Schoß hat. Oder ein Mädchen „zwischen den Stühlen“, gezeichnet und danach noch als Relief modelliert. „Erholung“ heißt die Arbeit, in deren Mitte sich ein Gesicht im Profil versteckt. Umgeben ist es von mehreren Booten – „verschiedene Gedanken, Entscheidungen, Möglichkeiten, Wege“, wie Watanabe erläutert.

Die Ausstellung gibt auch einen Einblick in die Skizzenbücher der Künstlerin ab dem Jahr 2004, in denen sie Szenen mit Aquarellfarben, Tusche, Kugelschreiber oder Buntstift festgehalten hat.

Eva Naomi Watanabe ist zum zweiten Mal als Dozentin in Marburg. In diesem Jahr bietet sie zwei Kurse im freien Modellieren an, einmal zum Thema „Mensch und Natur“ und einmal „mit und ohne Worte“. Watanabe wurde 1987 in Kassel geboren und arbeitet seit 2014 als freie Bildhauerin in Hessen.

Die 41. Sommerakademie startet am 8. Juli in ihr Kursprogramm. Die Ausstellung ist bis zum Ende der Kurse am 27. Juli in der Brüder-Grimm-Stube zu sehen.