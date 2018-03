Das „Netzwerk Mittelhessen“ plant

Neben den regulären Stammtischterminen, die bis auf wenige Ausnahmen immer am ersten Mittwoch im Monat um 20 Uhr in „Alhenn’s Keller“ in Cleeberg stattfinden, gibt es spannende Weiterbildungsthemen, Unternehmensbesuche, regionale Ausstellungsbeteiligungen und einige Selfmade-Events.

In diesen Tagen steht der Besuch der Konditorei Vogel in Braunfels auf der Agenda. Dort werden alle im Geschäft angebotenen Waren in der eigenen Konditorei nach alter handwerklicher Tradition hergestellt. Die Netzwerkerinnen werden die Sparte Chocolaterie & Confiserie besonders kennenlernen und selbst Pralinen herstellen dürfen.

Im März stellt Businesscoach Anneliese Sauerer aus Weiperfelden ihr Institut für ganzheitliches Gesundheits- und Beautymanagement vor und wird den Besucherinnen einen Gesundheitsvortrag über Faszien halten. Der April steht im Zeichen der Weiterbildung: So wird Innovationscoach Jule Jankowski aus Wiesbaden den Stammtisch mit einem Vortrag „Von der Idee zum Erfolg“ bereichern. Daran soll sich eventuell ein eintägiger Motivationslehrgang mit Jule Jankowki anschließen.

Auf dem Kreativmarkt in Schwalbach im Mai werden sich die Netzwerkerinnen vorstellen. Nach einer Sommerpause im Juli wird Isabel Haub aus Langgöns im August die Damen in ihr Outdoorparadies unter Obstbäumen einladen und Heike Schamber dabei eine Stunde in „Achtsamkeitstraining“ anbieten. Im Herbst treffen sich die Damen bei Tina Büttner in ihrer „Schmuckkiste“ in Fauerbach.

Ende November lädt Gabriele Kleist, Malerin aus Brandoberndorf, dazu ein, einen dekorativen Adventskranz selbst zu fertigen. Die Weihnachtsfeier mit lustigem Wichtelspiel darf Anfang Dezember nicht fehlen. Eine karitative Spende ist ebenfalls wieder geplant und wird Ende des Jahres bekanntgegeben.

„Wir sind auf der Suche nach Zuwachs“

„Wir haben uns 2014 gegründet, sind inzwischen etabliert und nun auf der Suche nach Zuwachs und neuem frischen Wind“ betont Hiltrud Mammitzsch, die das „Netzwerk Mittelhessen“ initiiert hat. Wer mitmacht, kann über das Netzwerk zum Beispiel neue Kunden gewinnen. Denn die Frauen empfehlen sich gegenseitig weiter. Sie legen in ihren Geschäften Visitenkarten aus und geben sich Tipps – ob beim Verkauf eines Hauses oder bei Rechtsfragen, die öfters Thema sind.

Wer Lust hat, das„Netzwerk Mittelhessen“ kennenzulernen, sollte sich bei Hiltrud Mammitzsch unter (01 77) 4 14 78 22, E-Mail: Hillumammitzsch(at)web.de melden. (ikr)