Das Ehegattentestament

Zusammen durch dick und dünn: Das versprechen sich Paare zur Hochzeit. Dabei spielt die wirtschaftliche Absicherung der Partner eine Rolle – auch im Erbfall. In einem gemeinsamen letzten Willen können Ehegatten sich gegenseitig zu Erben zu bestimmen, ohne dass das Vermögen mit Kindern, Enkeln oder Eltern geteilt werden muss, wie es die gesetzliche Erbfolge vorsieht. Das Besondere am Ehegattentestament: Es bindet über den Tod hinaus.

Im gemeinschaftlichen Testament legen Ehegatten zusammen ihren letzten Willen nieder, mit der Hand niederschreiben muss es nur einer. Dabei es ist egal, „ob der Text in der Ich- oder in der Wir-Form formuliert wird“, sagt der Mannheimer Anwalt Stephan Scherer. Wichtig sei aber, dass der andere Partner das Papier unter Angabe von Ort und Datum ebenfalls per Hand mit unterschreibt. Scherer empfiehlt, zusätzlich zur zweiten Unterschrift einen Hinweis wie „Dieses Testament entspricht auch meinem Willen“ auf das Dokument zu schreiben, um späteren Erb-Tricksereien vorzubeugen.

Standard des Ehegattentestaments ist das sogenannte Berliner Testament. Darin setzen sich die Partner gegenseitig zu Alleinerben ein und bestimmen, dass die Kinder erst nach dem Tod beider Eheleute zum Zuge kommen.

Für die Ehepartner sind solche zusammen getroffenen Regelungen in der Regel verbindlich. Im Alleingang lassen sich diese wechselseitigen Verfügungen grundsätzlich nicht ändern. „Beide Partner müssen einverstanden sein und können dann ein neues gemeinsames Testament errichten“, sagt Scherer. Es gibt auch die Option des Widerrufs seitens eines Ehegatten. Der Widerruf ist jedoch an enge Voraussetzungen geknüpft.

Bei einer Wiederheirat gilt weiterhin das alte Ehegattentestament, sofern es nicht direkt angefochten wird

Nach dem Tod eines Partners besteht für den anderen kaum eine Chance, etwas zu ändern. Diese Bindungswirkung ist vom Gesetz gewollt. Sie hat mit Vertrauensschutz zu tun: „Beide Seiten haben Gewissheit, dass ihr Wille durchgezogen wird“.

Bei Wiederheirat bleibt das alte Ehegattentestament gültig, sofern es nicht unmittelbar nach der neuen Heirat angefochten wird. Der Zeitrahmen dazu ist knapp bemessen. Ein neuer letzter Wille zugunsten von beispielsweise Kindern aus der neuen Partnerschaft ist ansonsten unwirksam. Über die Folgen der Bindungswirkung sollten Ehegatten sich also vor dem Abfassen ihrer gemeinsamen letztwilligen Verfügung im Klaren sein.

Öffnungsklauseln ermöglichen dem Überlebenden Freiraum. Etwa, um die Erbquote anders zu verteilen, anstelle der Kinder Enkel, Tanten oder Freunde zu bedenken und Vermächtnisse auszusetzen. Möglich wäre sogar zu bestimmen, dass der Partner mit dem Vermögen tun kann, was er will. „Öffnungsklauseln geben Flexibilität“, fasst der Notar Thomas Wachter aus München zusammen. Dennoch bergen seiner Erfahrung nach bindende wechselseitige Verfügungen eine Menge Streitpotenzial. (tmn)