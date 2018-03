Das Geheimnis in Schokoformen

Unter dem Motto „Süßes zu Ostern: Zuckerhasen-, Schokoladen- und Backformen“ zeigt das Eibelshäuser Heimatmuseum unterschiedliche Formen aus Blech oder Gusseisen für Schokoladenhasen, Marzipaneier, Zuckerhasen und Lämmer. Die Exponate stammen aus dem Fundus von Monika Rheinganz-Schreiner, die seit Jahren alte Osterformen und viele andere Dinge, die zum Osterfest gehören, sammelt.

Die Ausstellung zeigt unterschiedliche Schokoladenformen aus Blech und anderen Materialien. Hasen kommen mit Schubkarren, Kiepen und sogar mit Fahrrädern einher. Zuckerhasen in Körbchen gelegt, waren in Süddeutschland ein fester Bestandteil des Osterfestes. Eine Marzipanpresse aus Wien ist zu sehen. Ein Marzipanhobel formt die Süßigkeit in Eierform. Abgerundet wird die Schau mit erklärender Literatur, Osterkalendern, Postkarten und alter Werbung, in der der Osterhase immer die Hauptrolle spielt.

Die Ausstellung ist jeweils sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am Eröffnungssonntag, 4. März, erzählen Monika Rheinganz-Schreiner und ihr Ehemann ab 14.30 Uhr Wissenswertes über die Herstellung der Schokoladenformen. Kaffee und Kuchen werden angeboten. (red)