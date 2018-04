Das Internet hilft nicht, wenn's quietscht

Auch ein hochwertiges Rad ohne Strom kostet bis zu 1000 Euro. Deshalb machen viele Kunden Nägel mit Köpfen und entscheiden sich für das E-Bike - auch wenn dessen Preis bei durchschnittlich 2500 Euro liegt.

Nachwuchs beim Radausflug nicht überfordern, dann bleibt bei den Kleinen auch der Spaß

„Das E-Bike“, so Sarges, „ist zweifellos auf dem Vormarsch, dennoch gibt es bei uns nach wie vor so gut wie alle Facetten der zweirädrigen Fortbewegung auch ohne E-Antrieb, das gilt vor allem natürlich für Trekking-Räder und Mountainbikes.“

Gefragt sei auch der Kinderbereich. Wer laufen kann, weiß der Wetzlarer Zweiradhändler, der könne sich auch mit dem Zweirad beschäftigen – die Zweijährigen mit dem Laufrad, später seien das Kinderfahrrad mit Stützrädern und dann das Mountainbike von Interesse.

Wer Kinder für das Radeln begeistern will, so der Rat von Familienvater Sarges, der sollte den Nachwuchs nicht überfordern.

„Langsam machen, kleine Touren fahren, nach einer Stunde sollte Schluss sein, dann bleibt bei den Kleinen der Spaß“.

Interessant sowohl für die Kunden als auch für den Fahrradhändler ist das Zubehör.

Denn nahezu jedes neue Fahrrad werde verändert. Jede zweite Kunde wünscht sich einen anderen Sattel, jeder dritte lässt die vorgesehenen Griffe durch eine für ihn passendere Variante ersetzen. Mal wegen der Optik, mal wegen der Ergonomie und wegen persönlicher Vorlieben veranlasst der Radler Veränderungen am Vorbau, an den Pedalen und an den Schutzblechen.

Hinzu kommen Handschuhe und Helm – beides, so Sarges, ist enorm wichtig. Auch mit dem weiteren Zubehör wie Trinkflasche, Werkzeug, Gepäcktasche Bereifung und Schloss lässt sich das Rad weitere individualisieren.

Wer glaubt, im Internet ein Schnäppchen machen zu können, so Sarges, liegt meist falsch.

Generell gilt: Was wenig kostet, ist auch wenig wert. Hochwertige Materialien und Komponenten kosten überall gutes Geld.

Und: Eine gute Bedarfsanalyse, die klärt, welches Fahrrad für den Kunden das richtige ist, gelingt am besten beim Fachhändler. Vor allem aber: Sollte am Rad etwas quietschen oder etwas Luft fehlen, dann hilft „Herr Internet“ nicht, der Fahrradhändler aber schon. (red)