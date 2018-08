Das Kriegsende war der Neubeginn

Naturgemäß war die Zahl der Mitglieder erheblich gesunken, so dass es nur unter Anspannung aller Opfer- und Hilfsbereiten möglich wurde, die unerhörten Nachkriegsaufgaben zu meistern.

Bereits im Mai 1945 richtete das Rote Kreuz ein Rückwanderer-Übernachtungsheim mit Volksküche ein. Acht Jahre lang betreuten es Frauen und Helferinnen des DRK bei insgesamt etwa 80 000 Übernachtungen.

Im Herbst 1945 gelang es dem Roten Kreuz, für das Stadtkrankenhaus Wetzlar, das nach dem Abzug der NS-Schwestern fast ohne Pflegekräfte war, die DRK-Schwesternschaft des Mutterhauses „Oranien“ Wiesbaden zum Einsatz zu gewinnen.

Vor dem Eintreffen der ersten Heimatvertriebenen-Transporte im Februar 1946 wurde dem Roten Kreuz die sanitäre Betreuung am Bahnhof und in den Lagern übertragen. Die Suchaktion nach Zivilvermissten wurde zu einem riesigen Arbeitsgebiet; daneben erfolgte die Beförderung von Kriegsgefangenenpost.

Die Frauen des Ortsvereins Wetzlar nahmen 1946 die alte Tradition wieder auf, die Bedürftigsten der über 70-jährigen alljährlich in einer Altenfeier zu Weihnachten zu bescheren. In den ersten Nachkriegsjahren wurden jährlich fast 800 Menschen mit Liebesgaben bedacht, die durch Spenden aus den USA, der Schweiz und Schweden zustande kamen.

Der Krankentransportdienst hatte durch Kriegseinwirkung drei Spezialkrankenwagen verloren und musste bei sich ständig steigender Inanspruchnahme durch Beschaffung neuer Wagen erst langsam wieder zu einer wirklich einsatzfähigen Abteilung ausgebaut werden.

2002 bezieht der Kreisverband Wetzlar seinen Stützpunkt am Hörnsheimer Eck

Das Gesundheitsamt benötigte laufend DRK-Schwesternhelferinnen zur Hilfe bei Schuluntersuchungen und Impfungen. Das Stadtjugendamt forderte DRK-Helfer und -Helferinnen zur Begleitung von Kinder- und Jugendlichen-Transporten an. Die Zubereitung der Schulspeisung in der Baracke am Friedrich-Ebert-Platz wurde ebenfalls vom Roten Kreuz übernommen. Das Städtische Kindererholungsheim in Albshausen und das Kreis-Kindererholungsheim in Ulm wurden von 1947 bis 1950 von DRK-Vollschwestern beziehungsweise Kinderpflegerinnen betreut. Auch das Städtische Altersheim wurde mit DRK-Vollschwestern und Schwesternhelferinnen besetzt.

Erst im Jahre 1950 wurde das Deutsche Rote Kreuz neu gebildet und damit auch wieder ein Kreisverband Wetzlar als eingetragener Verein, der sich aus den einzelnen Ortsvereinigungen zusammensetzt. In Hunderten von Lehrgängen wurden Tausende von Menschen in „Erster Hilfe“, häuslicher Krankenpflege und „Pflege für Mutter und Kind“ ausgebildet. 1948 begann der Wiederaufbau des Jugendrotkreuzes. Mitten in seiner umfangreichen Nachkriegstätigkeit wurde das Rote Kreuz im Mai 1952 noch einmal in eine Arbeitsweise unter primitivsten Verhältnissen zurückgeworfen. Grund: Die Dienststelle im Kreishaus musste wegen des Neubaues der Kreissparkasse geräumt werden. Es galt, mehrere Jahre in einer kleinen Baracke am Kreishaus durchzuhalten. Endlich war es am 10. September 1955 so weit, dass das neue Rotkreuz-Heim in der Sophienstraße feierlich eingeweiht werden konnte. Die Arbeitsfelder konnten nun nochmals erweitert werden.

Nach fast einem halben Jahrhundert gab es erneut eine räumliche Veränderung. 2002 bezog der Kreisverband Wetzlar seinen derzeitigen Stützpunkt am Hörnsheimer Eck 21.

In einem ausführlichen Artikel für die Seniorenpost der Stadt Wetzlar hat Herta Virnich die DRK-Geschichte dargestellt. Ihr Artikel basiert auf Unterlagen des früheren Stadtarchivars Herbert Flender.