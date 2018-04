Das Licht kehrt in die Welt zurück

Biebertal/Wettenberg Die Pfarrgemeinde St. Anna Biebertal entzündete vor dem Osternachtsgottesdienst in der Kirche St. Dreifaltigkeit in Krofdorf am Karsamstag das Osterfeuer. Danach war die Gemeinde zur Agapefeier in den Räumen der Unterkirche eingeladen. Die Gemeinde traf sich zunächst in der dunklen Kirche, wo Pastoralreferentin Judith Borg die 150 Besucher begrüßte. Hausmeister Frank Vollmer hatte das Feuer vorbereitet, Pfarrer Heinz Ringel segnete es. Anschließend entzündete er die von Jola Borg getragene große Osterkerze mit der Flamme des Osterfeuers. Beim Einzug in die dunkle Kirche erinnerten die vielen an der Osterkerze entzündeten kleinen Lichter der Besucher, an das Wort Jesu: „Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht im Dunkel bleiben, sondern wird das Licht des Lebens haben“. (mo/Foto: Moos)