Das Lieblingsbett für Ihr Zuhause

In einer Tempur-Aktion erhalten Kunden zusätzlich zur Tempur-Matratze ein Tempur Nackenstützkissen und ein Comfort-Spannlaken von Fleuresse gratis dazu.

Ergänzt durch individuell wählbare Tempur-Tellerrahmen, wird dieses Schlafsystem zu einem neuen Wohlfühl- und Entspannungsort.

Natürlich bietet das Bettenhaus Herborn dazu die Tempur 100-Tage-Umtauschgarantie an, das heißt, nach 100 Tagen kann man seine Matratze und auch den Tellerahmen in ein anderes Modell von Tempur wechseln – ein absolutes Plus, um einen Fehlkauf zu vermeiden.

Als zweite Aktion gibt es im August zu allen Massivholzbetten einen Qualitätslattenrost der Firma Schultz kostenlos dazu – egal ob Schweizer Komfortbett, Betten aus massivem 250 Jahre altem Eiche-Altholz oder aus der hochalpinen, massiven Zirbe – individuell von Schreinerhand in Oberbayern gefertigt.

Zum Massivholzbett gibt es den Lattenrost kostenlos dazu

Das Bettenhaus Herborn wurde im Herbst 2017 erneut als „AGR-qualifiziertes Premium Fachgeschäft“ ausgezeichnet. „Komfort und Individualität des Schlafes steht im Vordergrund jeder persönlichen Schlafberatung in unserem Haus“, betont die Spezialistin für rückengerechte Produktberatung im Bettenhaus, Jasmin Geil.

Natürlich wartet auf die Kunden bei jedem Einkauf wie immer das komplette „Bettenhaus-Service-Paket: kostenlose Beratung, Lieferung und Entsorgung der alten Matratze oder des alten Bettes.

Das Bettenhaus Herborn ist montags bis freitags von 9.30 bis 18 Uhr sowie samstags von 9.30 bis 13 Uhr geöffnet. Es empfiehlt sich, Beratungstermine vorab telefonisch zu vereinbaren, um Wartezeiten zu vermeiden.

Kontakt: Das Bettenhaus Herborn, Christian und Jasmin Geil GbR, Sandweg 4, 35745 Herborn,

& (0 27 72) 5 72 99 33, www.dasbettenhaus-herborn.de

Jasmin Geil , Cornelia Stoll & Christian Geil freuen sich auf Ihren Besuch.