Von Elvis Benner

Das Schenkbarsche Haus Teil II

Die Geschichte des Hofgartens und des Schenkbarschen Hauses im Licht neuer Quellen

Nachdem in der letzten Abhandlung die Geschichte des Biedenköpfer Gutes und damit auch des dazu gehörigen Hauses ab etwa 1540 bis zum heutigen Tage nahezu lückenlos dargestellt werden konnte, ergaben sich bisher zwei größere Lücken in der Geschichtsschreibung. Bekannt und gesichert war, dass das Gut ab etwa 1500 in den Besitz der Herren von Breidenbach genannt Breidenstein gekommen und dass es im Jahre 1365 von dem Ritter und Edelknecht Krafft von Döring an den Bürger Kunz Ruhlen verkauft worden war. (HStAM, Urk. 45, 2 und u.a. HStAM, 257, B 341)

