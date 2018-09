Das Schlossmuseum erkunden gehen

Biedenkopf Das Hinterlandmuseum im Schloss in Biedenkopf beteiligt sich am „Tag des offenen Denkmals“ am Sonntag, 9. September. Das Museum bietet an diesem Tag freien Museumseintritt sowie eine kostenlose Führung durch die Dauerausstellung und die aktuelle Schau „Im Hinterland – Kindheit früher“. Das Museum ist am „Tag des offenen Denkmals“ von 10 bis 18 Uhr geöffnet.