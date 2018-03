Das Sehen verstehen

Wetzlar Die Tourist-Information Wetzlar bietet für Sonntag (26. Februar) eine einstündige Führung durch das Viseum an. Beginn ist um 15 Uhr am Viseum in der Lottestraße 8 -10. Karten gibt es für sechs Euro am Tag der Führung an der Museumskasse sowie im Vorfeld in der Tourist-Info am Domplatz 8 unter Tel. (06441) 997755 oder Mail an tourist-info(at)wetzlar.de. (red)