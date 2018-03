Das Sticken lernen

Herborn Ein Stick-Kurs startet am Mittwoch (25. Januar) in der AWO-Familienbildungsstätte (Walkmühlenweg) in Herborn. Unter Leitung von Kerstin Barthel können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeweils mittwochs von 18.15 bis 20.15 Uhr traditionelle und moderne Kreuzstich-Entwürfe verwirklichen.

Anmeldungen nimmt Christina Kahn von der Arbeiterwohlfahrt Lahn-Dill unter (0 27 72) 95 96 15 oder per E-Mail an c.kahn(at)awo-lahn-dill.de entgegen. (spa)