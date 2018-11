Das hilft bei Erkrankung der Haut

Sanfte Medizin ist das Thema eines Vortrages für alle Interessierten am Mittwoch, 14. November, von 15 bis 16.15 Uhr. Die Apothekerin Margit Köhler spricht über homöopathische Arzneimittel und stellt wirksame Mittel im Themenbereich der Hauterkrankungen vor. Die Fachfrau erläutert, wie homöopathische Arzneimittel den Heilungsverlauf sanft und positiv unterstützen können. Wenn die Zuhörer das wünschen, wird auch eine kurze Einführung in das Wesen der Homöopathie gegeben. Die Veranstaltung findet in der Kita „Farbklecks“ (Max-Präger Weg 12) statt und kostet vier Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (red)