Debatte um weitere Wohnblocks

Der SPD-Ortsverein Richtsberg hatte den Antrag für den Parteitag der Marburger Sozialdemokraten gestellt – nach langem Ringen stimmte der Parteitag bei drei Nein-Stimmen und vier Enthaltungen einer entschärften Fassung zu.

Vergeblich hatten zunächst vor allem Oberbürgermeister Thomas Spies und der Stadtverordnete Ulrich Severin versucht, die Abstimmung über den Antrag auf einen Termin nach den Sommerferien zu verschieben. Spies argumentierte,¬ dass man zunächst auf den Entwicklungsbericht der „Sozialen Stadt“ warten wolle. Ulrich Severin argumentierte ähnlich, man wolle – und das wäre ganz im Sinne der Antragsteller – schauen, wie man die Infrastruktur am Richtsberg den neuen Gegebenheiten entsprechend entwickeln könne.

Die Richtsberger Genossen fordern, eine weitere Zwischenbebauung „auszuschließen“

Auf eine Verschiebung aber wollten sich die Antragsteller nicht einlassen. Sie berichteten von Problemen in Marburgs größtem Innenstadtteil, die durch den Bau von knapp 250 Wohnungen entstanden seien. Die Richtsberger Genossen forderten unmissverständlich, eine weitere Zwischenbebauung „auszuschließen“, wie die Stadtverordnete und Richtsberger Ortsvorsteherin Erika Lotz-Halilovic formulierte. Und Thomas Pfeiffer, Kassierer des Stadtverbands, und fast ein Leben lang Richtsberger, sagte: „Für den Richtsberg ist unverhandelbar, dass nichts mehr an neuen Wohnungen hinzukommt.“

Anlass für die Aufregung: Die Richtsberger fürchten, dass am oberen Richtsberg weitere 50 Sozialwohnungen entstehen sollen.

Öffentlicher Personennahverkehr, die personelle und räumliche Ausstattung der Kindertagesstätten in den Schulen, die ärztliche Versorgung und die Gemeinwesenarbeit durch das BSF hätten mit dem Zuwachs an Wohnungen nicht mithalten können. „Busse sind überfüllt und die Grundschule klagt über extreme Belastungen, gleiches gilt für die Gemeinwesenarbeit durch das BSF“, heißt es in der Antragsbegründung durch den Ortsverein Richtsberg. Durch die Verdichtung der Wohnfläche am Richtsberg werde die Lebensqualität mehr und mehr beeinträchtigt, „mehr Menschen erhalten weniger Freifläche und Sozialraum für Aufenthaltsmöglichkeiten außerhalb der Wohnung.“

Der Richtsberg habe „die erste Welle bezahlbaren Wohnraums abbekommen“, erkannte der SPD-Stadtverordnete und frühere Parteichef Steffen Rink an, aber „es würde unserer Gesamtverantwortung für Marburg nicht gerecht werden, wenn wir den Richtsberg endgültig aus der Wohnbebauung rausnehmen würden“.

Und Marikke Rüder wandte ein, dass die Belastung für die, die keine bezahlbare Wohnung haben, sicherlich noch größer wäre als für die, die unter Verdichtung klagen. Schließlich einigte sich der Parteitag auf einen Kompromiss, den Parteichefin Kirsten Dinnebier vorgeschlagen hatte:¬ Danach soll vorerst keine weitere Zwischenbebauung am Richtsberg durchgeführt und genehmigt werden – „in Anerkennung der bisher geleisteten Geduld und der kritischen Begleitung bei der Schaffung von Wohnraum“.

Thomas Pfeiffer signalisierte vor der Abstimmung das Entgegenkommen der Richtsberger Delegierten, die mehrheitlich das Wort „vorerst“ akzeptierten.

Vor dieser Debatte hatte der Parteitag einen Leitantrag über „Wohnen und Leben in Marburg“ beschlossen, aus dem hervorgeht, dass Wohnungspolitik für die Marburger SPD eine Querschnittsaufgabe ist: Wohnungsbaupolitik müsse die Themen Mobilität und Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr, Verkehrspolitik mit der gleichberechtigten Teilhabe aller Verkehrsteilnehmer, Umwelt- und Klimaschutz und die Ausweisung weiterer Baugebiete in den Außenstadtteilen mitdenken.