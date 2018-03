Dekoratives zu Ostern

Vor Ort sind über 20 Künstler aus Ebersgöns und Umgebung. Es werden ausschließlich in Eigenarbeit hergestellte Produkte ausgestellt und verkauft. Eleonore Schmalz demonstriert die Ochi-Handwerkskunst, Brunhilde Janz gibt einen Einblick in den „Blaudruck“ und Barbara Hahn bietet Acrylmalerei an. Zum Mittagessen wird Pauls Gulaschsuppe serviert, am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen. Der Eintritt zum Ostermarkt ist frei. (red)