Delegation aus Polen zu Besuch

WETZLAR Volles Programm hatte eine 16-köpfige Delegation aus Grodzisk in Polen, die zu Gast im Lahn-Dill-Kreis war: Eine Führung durch die Grube Fortuna in Solms, ein Besuch bei Leica Camera und ein Rundgang durch die Zentrale Leitstelle für Notrufe in Wetzlar. Seit 2015 besteht die Partnerschaft zum polnischen Landkreis. Landrat Wolfgang Schuster und der polnische Landrat Mariuz Zgainski tauschten sich diesmal vor allem zum Thema Brandschutz und Rettungsdienst aus. (red/Foto: privat)