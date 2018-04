Dem Eisen unter Tage auf der Spur

Zum Angebot gehören eine Grubentour mit Fahrt ins Bergwerk, eine Erlebnistour, bei der die Besucher mit Kopflampen ausgestattet durch Abbauhohlräume kriechen oder eine Bergschülertour mit Arbeitsblättern für sämtliche Jahrgangsstufen.

Tim Schönwetter und Michael Volkwein vom Vorstand des Vereins Geowelt Fortuna begrüßten bereits am Tag der Wiedereröffnung zahlreiche Gäste, die sich auf eine Expedition ins Bergwerk freuten.

„Den Saisonbeginn haben wir auf den Beginn der Osterferien in Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gelegt“, erläutert Schönwetter, bevor die erste Tour des Jahres losgeht.

Die Saison dauert dann ungefähr bis November. Während der Winterpause wird in den Monaten Januar und Februar die Vielzahl der Maschinen über und unter Tage gewartet.

Volkwein weist auf den enormen Wartungsaufwand hin: „Die Maschinen, die man unter Tage bestaunen kann, sind aus dem Jahr 1958 erhalten und werden daher regelmäßig überprüft.“

Mit der Fahrt in die Tiefe des Berges starten die Touren für die Besucher

Bei den Besuchern besonders beliebt ist die Seilfahrt durch den Schacht in das Bergwerk hinein. Dieser Aufzugsschacht wird von einem speziell ausgebildeten Maschinisten manuell gesteuert. „Da unsere Maschinen regelmäßig gewartet werden und unser Maschinist die Seilfahrt hinunter zum Schacht bedient, muss kein Besucher fürchten, im Bergwerk zu übernachten“, scherzt Volkwein.

Die Bergwerksführer arbeiten nebenberuflich in der Grube Fortuna. Zum Saisonstart führt Udo Naumann die erste Besuchergruppe des Jahres durch das Bergwerk – zum ersten Mal. Seine Feuertaufe bestreitet der Bergmann zusammen mit dem technischen Leiter Claus Morgenstern. „Um Bergwerksführer sein zu können, braucht es ein technisches Grundverständnis. Die Gerätschaften und die Vorgänge im Bergwerk müssen unseren Besuchern schließlich verständlich erklärt werden“, erläutert Volkwein.

Neben dem Abbau wird auch die Eisenproduktion bis zur Verhüttung erläutert

Nach einem Blick in den Maschinenraum, in dem einiges vorgeführt wird, sowie in die Umkleideräume der Bergleute, die im Original erhalten sind, geht es hinein in den Berg: zuerst 150 Meter in die Tiefe, dann weitere Meter mit einer Bergbahn durch einen Tunnel in das Innere des Bergwerks.

Dort erleben die Besucher spannende Maschinenvorführungen und hören Erläuterungen zur Geschichte des Eisenerzabbaus in Oberbiel.

Seit zwei Jahren nun strukturiert sich das Besucherbergwerk um. In Zukunft soll neben der Eisenerzabbau auch das Thema Eisenverhüttung in den Fokus genommen werden. „Damit soll dem Besucher der gesamte Prozess der Eisenproduktion veranschaulicht werden – vom Abbau bis hin zur Gewinnung und Weiterverarbeitung“, sagt Schönwetter. Neben den Führungen werden in der Grube Fortuna regelmäßig Schmiede-Kurse veranstaltet.