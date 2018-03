Dem Frühling auf der Spur

Oster- und Frühlingsschmuck in vielen Facetten können die Besucher am 11. März erleben. Neben vielen Verkaufsständen erwarten Jung und Alt auch Tanzvorführungen.

„Jedes Jahr aus Neue engagieren wir uns, um niveauvolles Kunsthandwerk nach Gladenbach zu bringen. Da ist so manches originelle Einzelstück dabei“, erzählt Uwe Happel, Vorsitzender der Volkstanz- und Trachtengruppe. Wer ein individuelles Geschenk suche oder nach österlicher Dekoration Ausschau halte, sei beim Gladenbacher Frühlingsmarkt genau richtig.

Junge Tänzer zeigen ihr Können

„Wir kombinieren traditionelle, klassische und moderne Angebote, um aktuell den jeweiligen Zeitgeschmack zu treffen. Viele Kunsthandwerker werden ihr Können dem Publikum darbieten“, betont Torsten Bamberger, zweiter Vorsitzender des Vereins. So erfahren die Besucher, wie die kleinen und großen Kunstwerke entstehen.

Das Angebot an Kunstgewerbe und Handarbeit ist auch bei der 18. Auflage des Marktes breit gefächert. Ein Glasbläser ist vor Ort und lässt sich gerne bei der Arbeit über die Schulter schauen. Drechselarbeiten sind im Haus des Gastes ebenfalls zu sehen. Es gibt Schmuckvolles aus Beton sowie dekorative Baumwurzeln und Eichenbalken.

Textildesigner zeigen, wie sich Stoff und andere Materialien hübsch in Form bringen lassen. Stofftiere, Puppen und Teddybären zum Spielen und Sammeln sowie Holzprodukte sind mit dabei. Des Weiteren finden sich an den Ständen Dinkelkissen, Heimatbücher, Glas-Design sowie Keramik und Fensterbilder.

Kleines und Feines aus Stoff sowie Gestricktes und Gefilztes gibt es in vielfältigen Varianten, zum Beispiel Handtaschen, Hessenstickerei, Spitzen, Borten und Tischdecken. Schmuck in verschiedenen Materialien und Varianten sind käuflich zu erwerben. Das Bild runden österliche Floristik, frühlingshafte Sträuße und Gestecke sowie kreative Geschenkverpackungen ab.

Das „Kunstwerk Ei“ darf beim Frühlingsmarkt natürlich nicht fehlen. An mehreren Ständen erhalten die Besucher Einblicke in die Techniken des Eiermalens. Gezeigt wird, wie mit viel Fingerspitzengefühl und Geduld die Muster, Motive und Schriftzüge auf die Eier aufgetragen werden. Einige Eiermalerinnen zeigen ihre Kunst in traditionellen Trachten aus der Region. „Jedes Ei ist ein Unikat, und damit kann es auch ein sehr persönliches Geschenk sein“, sagen Happel und Bamberger.

Sehenswertes gibt es auch auf der Bühne im großen Saal. Dort zeigen vier Tanzgruppen des Gastgebers ihr Können. Um 11 Uhr unterhält die Kindergruppe I die Besucher, um 13 Uhr tritt die Jugendgruppe auf. Am Nachmittag sind dann die Kindergruppe II (14.30 Uhr) und die jungen Erwachsenen (16.30 Uhr) an der Reihe. Die Tänzer präsentieren sich in farbenfrohen Trachten.

Für Kinder und alle weiteren Interessierten gibt es eine Bastelstube. Die jungen Besucher können hier unter Anleitung kreativ werden.

Der Frühlingsmarkt findet am 11. März von 10 bis 18 Uhr im Gladenbacher Haus des Gastes (Karl-Waldschmidt-Straße 5) statt. Die offizielle Eröffnung steht um 11 Uhr an. Diese wird von der Musikgruppe des Trachtenvereins sowie der jüngsten Tanzgruppe mitgestaltet. Der Eintritt kostet für Erwachsene zwei Euro, Kinder unter 14 Jahren brauchen nichts zahlen. Der Erlös der Veranstaltung wird für die Kinder- und Jugendarbeit in der Volkstanz- und Trachtengruppe eingesetzt. (mi)