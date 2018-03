Wetzlar Der Reha- und Sportverein Wetzlar im Medi-Center am Klinikum bietet in Kooperation mit den Lahn-Dill-Kliniken ab 3. April eine Herzsportgruppe an.

Diese trifft sich immer dienstags von 17 bis 18 Uhr.

Weitere Infos gibt es unter (0 64 41) 44 93 80 sowie im Netz unter www.rehasport-wetzlar.de. (red)