Demo gegen „rechte Denkfabrik“

Von Björn Wisker

In der Lutherstraße schirmten Polizisten den Aufgang zur Germania Marburg ab: Etwa 600 Demonstranten wandten sich gegen ein Neu-Rechten-Treffen in der Oberstadt. (Foto: Hirsch)

Marburg „Lieber ein Geschwür am After als ein Deutscher Burschenschafter“: Rund 600 Demonstranten sind am Samstag zum Studentenverbindungshaus der Germania gezogen, um gegen ein Neu-Rechten-Treffen zu protestieren.