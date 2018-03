Demokratie in 16 Akten lernen

Man könnte auch sagen: „Demokratie in 16 Akten“, wobei es Mini-Akte sein werden, die nicht das Ausmaß eines Dramas von Schiller haben, obwohl auch er zu Wort kommen wird.

Neben Nachdenklichem kommt der Humor nicht zu kurz. Ein Herr Travnicek aus Wien wird erzählen, was er von Wahlen hält, Josef Filser aus Mingharting berichtet von seinem Leben als königlich bayrischer Landtagsabgeordneter. Und das Publikum wird erfahren, warum die Linken „Linke“ und die Rechten „Rechte“ heißen

Vorstellungen laufen freitags und samstags

Die Vorstellungen beginnen jeweils Freitag und Samstag am 23. und 24. Februar sowie am 2. und 3. März im Café und Bistro „Fantastico“ in Biedenkopf (Marktplatz 19) um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Es empfiehlt sich Plätze zu reservieren unter (0 64 61) 75 99 00. (red)