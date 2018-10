Den Armen galt Katharinas größte Sorge

Dies hat der Bischof von Limburg in seinem Hirtenwort „Bewegt von Gottes Geist“ zur Heiligsprechung von Katharina Kasper an alle Gläubigen in seiner Diözese geschrieben.

„Für mich als Bischof, für unser Bistum und für die Armen Dienstmägde Jesu Christi, die Gemeinschaft, die Katharina Kasper, die einfache Frau aus dem Westerwald, gegründet hat, ist die Heiligsprechung ein großartiges Geschenk. Ich freue mich sehr darüber, dass die Kirche Katharinas Lebens- und Glaubenszeugnis würdigt und ihr weltweit Beachtung schenkt“, schrieb Bätzing.

„Sie half dort, wo sie Not erkannte“

Der Glaube sei der Dreh- und Angelpunkt des ganzen Tuns der neuen Heiligen gewesen. Sie habe ihren Glauben mitten in der Kirche gelebt, die sie als ihre Heimat erfuhr. Unter „Kirche“ habe sie in erster Linie die Gemeinschaft verstanden, die Gott selbst gestiftet habe, um für die Armen da zu sein. Und den Armen habe Katharinas größte Sorge gegolten. „Sie kümmerte sich besonders liebevoll um Kinder und Kranke. Sie half dort, wo sie Not erkannte, suchte Mitstreiterinnen, organisierte Hilfe, Pflege und Bildung. Dabei hatte sie vor allem die im Blick, die in der Gesellschaft zu kurz kamen, wie Mädchen in der damaligen Zeit oder Bedürftige, und sie zog keine Grenzen. In ihrer Zuwendung zu den Menschen zeigt sich Gottes Liebe“, erklärte der Bischof.

Katharina habe aber nicht nur an die materielle Not gedacht, wenn sie von der Armut der Menschen sprach und von der Armut als Fundament ihrer jungen Gemeinschaft, sondern die Armut vor Gott. Ein volles, besetztes Herz, eine höchste Zufriedenheit mit sich selbst, lasse keinen Platz mehr für Gott. Einem armen Herzen dagegen könne Gott leichter Geschenke machen und es könne entdecken, wie wertvoll es ist, mit ihm verbunden zu sein. „In unserer geistlichen Armut, in unseren menschlichen Nöten und in der Verwiesenheit auf Gott ist Christus uns nahe. Denn er hat als Mensch im Leben und im Sterben unsere Armut geteilt“, schrieb Bätzing.

„Auch wir suchen unseren Weg als Gläubige in einer Zeit, die nicht einfach ist und große Herausforderungen mit sich bringt. Wenn wir von Kirchenentwicklung sprechen, dann sind wir Katharinas Überzeugungen recht nah: Der lebendige Glaube jedes Einzelnen ist für Katharina Kasper das A und O. Wir brauchen einen persönlichen Glauben, der wächst und reift durch Gebet und die Feier des Glaubens“, heißt es in dem Hirtenwort weiter. (red)