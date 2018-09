Den Herbstgarten bunt gestalten

Beim diesjährigen Herbstmarkt werden – aufgrund des vorangegangenen trockenen Sommers – vor allem trockenresistente Gartenpflanzen herausgestellt. Dazu gehören neben botanischen Besonderheiten bei Zier- und Nutzpflanzen auch die von einem Züchter präsentierten trockenresistenten Obstgehölze wie Pfirsiche und Feigen.

Ein weiterer Schwerpunkt des Pflanzenmarktes sind naturnahe Pflanzen. Im Rahmen der Bienenkampagne Hessen präsentieren die Gärtner zudem ein großes Sortiment von Bienen- und Insektenpflanzen, die sich für den Hausgarten, städtische Kleingärten, Friedhöfe, Vorgärten und Balkone eignen.

Zum Pflanzensortiment gehören darüber hinaus alte und historische Nutzpflanzen, Beet- und Balkonpflanzen aus regionalen Gärtnereien, Farne und Gräser, Gehölze und Stauden, mehr als 500 Kräuterarten sowie Tomatenfrüchte und Kürbisse zumeist in Bioqualität.

Außerdem gibt es Pflanzen, die man als „natürliches Superfood“ selber anbauen und ernten kann. Dazu zählen Mini-Kiwis, Goji-Beerenpflanzen, Joagolan, Tafeltrauben, Kultur-Heidelbeeren und mehrjährige Gemüsepflanzen. Die Aussteller sind zum Teil selbst Züchter und geben ihr Know-how gerne an Besucher weiter.

Erstmals wird auch der Keltengarten stärker in das Programm eingebunden. So ist vorgesehen, dass Schauspieler aus Marburg das handwerkliche und florale Wissen der Kelten unterhaltsam vor den Besuchern präsentieren.

Es gibt Vorträge zu Gartenthemen und der Pflanzendoktor gibt Tipps zur Behandlung kranker Pflanzen

Gezielte Hilfe für kranke Pflanzen bietet der Pflanzendoktor des Landesbetriebs Landwirtschaft Hessen. Der Experte kann Krankheiten und Schädlinge, aber auch die aktuell auftretenden Trockenschäden bestimmen, die weitere Behandlung verordnen und Ratschläge zum biologischen Pflanzenschutz geben. Wer eine genaue Diagnose möchte, sollte seine kranke Pflanze oder zumindest einzelne Zweige und Blätter mit zum Pflanzenmarkt bringen. Die Diagnose vor Ort ist kostenlos.

Die „Grüne Schule“, die „Gesellschaft zur Erhaltung alter Nutzpflanzen“ sowie der „Freundeskreis Botanischer Garten“ bieten neben Informationen auch Mitmachaktionen für Besucher und mit anderen Ausstellern kurze Fachvorträge zu Garten- und Pflanzenthemen.

Der Servicegedanke wird beim Pflanzenmarkt groß geschrieben: Junggärtner bringen auf Wunsch die Einkäufe mit Karren kostenlos zu einer Sammelstelle, wo sie mit dem Auto abgeholt werden können. Die Besucher können also auf dem Markt stöbern, ohne bereits gekaufte Pflanzen mitschleppen zu müssen.

Veranstaltet wird der Pflanzenmarkt vom Gartenbauverband Baden-Württemberg-Hessen und dem Botanischen Garten der Philipps-Universität Marburg.

Der Pflanzenmarkt im Neuen Botanischen Garten Marburg ist am Samstag und Sonntag, 8. und 9. September, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 3 Euro. Kostenlose Führungen über den Markt gibt es jeweils um 15 Uhr, eine Anmeldung ist nicht nötig – Treffpunkt ist am Infopoint im Eingangsbereich (an der Brücke). Infos gibt es auf www.pflanzenmaerkte.info. (sab)