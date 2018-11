Den Hohensteinerklimmen

Gladenbach Der Gladenbacher Zweigverein des Oberhessischen Gebirgsvereins nimmt am Sonntag, 4. November, an der Gedenkwanderung des Hauptvereins zum Hohenstein teil. Die Wanderung führt von Katzenbach in Richtung Biedenkopf hinauf zum Rastplatz Hasenhardt und weiter zum Hohenstein. Die Strecke ist acht Kilometer lang. Nach der Gedenkveranstaltung ab 12.30 Uhr wandern alle Teilnehmer an der Landgrafenbuche vorbei und zurück nach Katzenbach. Der OHGV hat zur Einkehr in Buchenau im „Nassauer Hof“ reserviert. Abfahrt ist um 9 Uhr am Haus des Gastes. Jeder, der mitwandern möchte, ist willkommen. (red)