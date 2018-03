Den Namen ändern oder nicht?

Der NABU-Landesverband Hessen hat den Verein laut Rolf Gerth, vormals Vorsitzender des NVF, aufgefordert, sich satzungskonform zu verhalten. Da der Fellingshäuser Verein nicht die Bezeichnung NABU trägt, habe der Landesverband den Anteil der Mitgliederbeiträge einbehalten, der sonst an den Ortsverein weitergeleitet wird. Falls der Verein nicht innerhalb von zwei Jahren Abhilfe schaffe, erfolge automatisch eine Aberkennung der Zugehörigkeit zum NABU, hieß es. In der Jahreshauptversammlung ging es zunächst nur darum, die Mitglieder zu unterrichten. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung soll dann über die Angelegenheit entschieden werden. Bis dahin wird der Vorstand sich intensiv mit dem Thema beschäftigen. Vor allem gehe es um die Frage, ob mit der Namensänderung eine Eigenständigkeit aufgegeben wird.

Helfer betreuen 300 Nistkästen

Vorsitzender Michael Gerth stellte der Versammlung den Star als Vogel des Jahres vor. Sechs Brutpaare habe man vergangenes Jahr in der Fellingshäuser Gemarkung noch registrieren können. In Vertretung für die Betreuerin der Jugendgruppe „Jungfüchse“, Lena Andrea Gude, berichtet Michael Gerth auch vom NVF-Nachwuchs. Unter anderem besuchte die Gruppe voriges Jahr die Sonderausstellung „Eiszeit Safari“ im Naturkundemuseum Kassel.

Derzeit betreut der NVF 300 Nistkästen. Rund die Hälfte davon nutzen Kohl- und Blaumeisen. Ebenso wie bei ihnen war 2017 auch die Zahl beim Kleiber und Feldsperling rückläufig. Rolf Gerth berichtete, im Ort und der Gemarkung habe er im vergangenen Jahr 61 Vogelarten registriert.

Für den 27. Mai plant der Verein einen Ausflug – Ziel noch offen. (vm)