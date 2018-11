Den Verkehr beruhigen

Biedenkopf-Weifenbach Am Donnerstag, 8. November, trifft sich der Ortsbeirat von Weifenbach um 19.30 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung in der Alten Schule. Thema wird unter anderem die Entwurfsplanung zur Verkehrsberuhigung in der Lahn-Eder-Straße sein. Außerdem geht es um den nächsten städtischen Haushalt von Biedenkopf für 2019. Außerdem geht es um die Einrichtung eines Arbeitsplatzes in der ehemaligen Mietwohnung der Alten Schule. (red)