Wetzlar Die Wetzlarer „Weinbergexkursionen“ beginnen mit der Vorstellung von Naturerhaltungsmaßnahmen in dem Nabu-Schutzgebiet. Am Sonntag, 25. März, stellen die Gebietsbetreuer laufende und abgeschlossene Projekt vor. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Scheune des Hofguts Magdalenenhausen. Die Teilnahme ist kostenlos. (red)