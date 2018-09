Den Zirkus einmal abseits der Glitzerwelt erleben

Zeremonienmeister Nosferatu höchstpersönlich nimmt die Besucher mit in seine Folterkammer. Hier erlebt man eine innovative und immer wieder überraschende Show mit Dingen, die es in keinem anderen Zirkus so zu sehen gibt. Bereits im Foyer wird durch skurrile Gestalten das Fürchten gelehrt. Hier besteht noch einmal die Möglichkeit, sich mit einem Snack zu stärken oder einen Drink zur Beruhigung zu sich zu nehmen.

1400 bequeme Plätze stehen bereit

Gäste nehmen Platz auf einem der 1400 bequemen Plätze am Rande der Manege der Dämonen, Vampire, besessenen Artisten und durchgeknallten Clowns . Sie alle sorgen dafür, dass einem während der gesamten Show der Atem stockt. Die Shows starten täglich um 19.30 Uhr. Die Eintrittspreise: liegen zwischen 20 und 35 Euro, ermäßigt zwischen 15 und und 30 Euro (Preise im Vorverkauf plus Gebühren.

Tickets gibt es im Online- Ticketshop unter www.zirkusdeshorrors.de, an allen Cts/Eventim - Vorverkaufsstellen sowie ab 20. Oktober täglich ab 14 Uhr an den Circuskassen an den Hessenhallen. Die Ticket - Hotline (07 94 2) 9 47 14 35 ist ab sofort geschaltet.

Weitere Infos zum Zirkus des Horrors gibt es auch im Internet unter www.zirkusdeshorrors.de und auf der offiziellen Facebookseite www.facebook.com/ZirkusdesHorror. (red)