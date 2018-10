Den eigenen Lebensrhythmus wiederfinden

Leise wird es unter den Zuschauern im voll besetzten Konzertsaal des Rosenhang Museums, als Sven Görtz mit seiner ruhigen, ausdrucksstarken Stimme beginnt zu sprechen.

Als er erzählt, wie sehr er geschockt gewesen sei, als er vom Tod Leonard Cohens erfahren habe. An diesem kalten Novembertag 2016. „Er war der Soundtrack meiner Jugend“, fügt er an. Er greift nach seiner Gitarre und als die Melodie „Sisters of Mercy“ erklingt, geht ein Raunen durch das Publikum.

Man glaubt ihm jedes Wort. Gesprochen oder gesungen. Er kommt genau so ehrlich daher wie der begnadete kanadische Song-Poet. Er lässt die Gäste eintauchen, in die facettenreiche Welt des Leonard Cohen und bringt ihn zwischen den hervorragend interpretierten – aber nie imitierten Songs, den Zuhörern ganz nahe.

Wie in „Slow“ das ruhige Gleiten der Melodie Ausdruck für Cohens geliebte Langsamkeit war, so erfährt man in „Chelsea Hotel“ ein wenig von der Seite Cohens, der die Frauen liebte und gar manches Mal ein „Ja“ als Antwort erhielt, ohne eine Frage gestellt zu haben.

Weiter begeistert Görtz die Zuhörer mit den Werken „Lover, Lover, Lover“, „First We Take Manhattan“ und „So long Marianne“.

Das Konzert lebt aber nicht nur von den wunderbaren Melodien. Vielmehr skizziert Görtz Cohens Leben, seine literarischen Anfänge, seine immer wieder kehrenden Dämonen in Form von Depressionen, die er mit Alkohol und Drogen versuchte zu bekämpfen, und nicht zuletzt, die für ihn so typischen „Auszeiten“, die er sich mehrmals während seiner Karriere genommen hatte.

Obwohl jüdischen Glaubens, fand er Halt im Hinduismus. Ein stiller Held, der sich aber mit seinen unvergesslichen Werken unsterblich gemacht hat. Eines davon, „Hallelujah“ darf natürlich an diesem Abend nicht fehlen und war neben „Da warst Du“, aus der Feder von Görtz, einer der Höhepunkte. Mit diesem Lied wolle er danke sagen, an diesen großen Künstler.

Selbst als im Jahre 2004 bekannt wurde, dass seine Managerin sein gesamtes Vermögen veruntreut hatte, besann Cohen sich erneut darauf, was er am besten konnte: Musik machen.

Mit „Suzanne“, „Bird on a Wire“ und „Dance me to the End of Love“ transportierte Görtz abermals mit seiner warmen, sonoren Stimme große Titel und Emotionen.

Mit lang anhaltendem Beifall bedanken sich die Gäste nach diesem hervorragenden Konzert, das zu Herzen geht bei Sven Görtz für seine beeindruckende Hommage an einen besonderen Menschen und begnadeten Song-Poeten.

„So long, Leonard Cohen.“ (sbc)