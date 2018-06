Den elterlichen Vertrauensvorschuss voll erfüllt

Auch Bürgermeisterin Patricia Ortmann (Biebertal) und ihre Kollegen Thomas Brunner (Wettenberg) und Armin Frink (Hohenahr) gaben sich die Ehre. Zu den Schülern gewandt führte Verhoff aus: „Dass ihr anstrengende Prüfungen bestehen könnt, habt ihr bewiesen und ich denke, dass war auch eine gute Vorbereitung auf das, was noch kommt in eurem Leben.“ Verhoff zog eine positive Bilanz der Schulabschlüsse: „Alle haben einen Abschluss erhalten, wobei sich 64 Prozent des Jahrgangs zehn für die gymnasiale Oberstufe und weiter 18 Prozent für die Fachoberschule qualifiziert haben“. Bei den Hauptschülern haben 70 Prozent die Qualifizierung erreicht und können ihre Laufbahn in Richtung mittlerer Reife fortsetzen.

Patricia Ortmann führte für das Bürgermeister-Dreigestirn aus: „Ihr habt eine Eintrittskarte für das Drehbuch des eigenen Lebens erworben, ein Ticket für eine spannende Zeit. Vielseitig war die Gesprächsrunde der Schüler Lena Wagner, Jan Anders und Victor Marc mit Bürgermeister Brunner, Gabriel Verhoff und Wolfgang Wenzel vom Schulelternbeirats, die Interessantes aus ihrer Schulzeit verrieten.

Geehrt wurden die Jahrgangsbesten Emely Busch (9a, Note 1,7), Aleksander Jelenkovic (9a, Note 2,1), Lea Hocke (9a, Note 2,2) und Jason Dittrich (9a, Note 2,2), Jennifer Böcker (10c, Note 1,8), Patricia Bernhardt (10b, Note 2,0), Celine Stephan (10b, Note 2,2) und Martin Grieb (10c, Note 2,2), Victor Marc (10a, Note 1,1, Jahrgangsbeste Schüler, Dennis Weber (10a, Note 1,2), Kaya Saul (10a, Note 1,3), Fiene Drangmeister (10c, Note 1,4), Lea Hortig (10c, Note 1,4) und Bo Hermann (10b, Note 1,7).

Aus seinem Amt verabschiedet wurde Wolfgang Wenzel vom Schulelternbeirat. Gabriel Verhoff fand herzliche Worte des Dankes: „Vielfältig waren Ihre Aufgaben und Sie waren für die Schule ein sehr wichtiger Freund und Partner. Deshalb fällt es mir nicht leicht, mich von einem Freund zu verabschieden.“ Nach der Schlacht am großen Büffet wurde es dann musikalisch. (mo)