Depressionen nach Krebsdiagnose

Über die Zusammenhänge von Depression und Krebs sowie Sucht sprechen Experten am Mittwoch, 16. Mai, von 19 bis 21 Uhr im Kursaal von Bad Endbach. Im Anschluss an beide Vorträge bietet sich für das Publikum Gelegenheit, Fragen zu stellen. Der Eintritt ist frei. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Depression, die unterschätzte Volkskrankheit“ spricht zunächst die Psychologin und Leiterin der Anneliese Pohl Psychosoziale Krebsberatungsstelle Marburg, Annekatrein Menges-Beutel, über das Thema „Depression und Krebs“. Wie können Kebspatienten begleitet werden, wie kann ihnen geholfen werden, mit der oft niederschmetternden Diagnose Krebs umzugehen? Laut dem Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg erkranken jährlich bundesweit eine halbe Million Menschen an Krebs. Davon wünschen oder benötigen ein gutes Drittel psychosoziale Unterstützung oder psychotherapeutische Hilfen. Diese Belastung kann unabhängig von der rein körperlichen Erkrankung zu psychischen Erkrankung führen oder eine schon bestehende psychische Erkrankung, etwa eine Depression, verstärken. Diese Situation krebskranker Menschen hat zu einem neuen Bereich in der Medizin geführt, der Psychoonkologie. Psychoonkologen helfen krebskranken Menschen, mit der belastenden Situation sowohl der Krankheit selbst, als auch der Therapie und ihrer Begleiterscheinungen besser zurecht zu kommen.

Dem zweiten Thema des Abends widmet sich der Psychiater Dr. Ulrich Schu. Der Oberarzt der Marburger Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie informiert über den Zusammenhang zwischen Depression und Sucht. Viele psychisch erkrankte Menschen greifen zu diversen Suchtmitteln, um in einer Form von Selbsttherapie ihr Leid zu lindern. Dies gilt insbesondere für die Kombination Depression und Alkohol beziehungsweise Medikamentenmissbrauch. Am häufigsten findet sich das fatale Tandem Depression und Alkohol. Statistisch gesehen leiden zahlreiche Alkoholiker auch an Depressionen. Dies ist auf die gehirnschädigende Wirkung des Suchtmittels zurückzuführen. (red)