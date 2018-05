Der „Made“ lockt nach draußen

In den Straßen zwischen Kirche und Rathaus bauen am Sonntag rund 80 „fliegende Händler“ ihre Stände und Buden auf. Nach dem Gottesdienst geht es dann los mit dem „Made“, wie ihn die Eibelshäuser liebevoll nennen. Von 13 bis 18 Uhr ist zudem am Sonntag verkaufsoffen. Etliche Geschäfte in der Gemeinde – vom Bekleidungsgeschäft am Platz bis zum Wohncentrum in Wissenbach – haben dann geöffnet und laden zum Bummeln und Stöbern ein. Die Besucher dürfen sich nach Lust und Laune nach Kleidung, Küchengeräten, Werkzeugen, Landmaschinen, Möbeln, Schuhen, Sportartikeln und vielem mehr umsehen – da wird der Sonntag zum Einkaufserlebnis.

Der Vergnügungspark lädt an beiden Tagen zum entspannten Bummel über den Rummel ein

Der Frühjahrsmarkt hat am Sonntag von 13 bis 18 Uhr und am Montag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Der Vergnügungspark lädt für Sonntag von 14 bis 22 Uhr und für Montag von 10 bis 22 Uhr zum „Bummel über den Rummel“ ein. (red)