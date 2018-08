Der Ball hat zwölf Ecken

Etwa zwei Stunden lang ließen die Neun- bis Elfjährigen Mädchen und Jungen das zwölfeckige Bällchen auf den Tischfußball-Platten über den grünen Filz hoppeln – dann standen Sieger und Platzierte fest.

In Vor- und Endrunde zeigten die Kinder bereits erhebliches Geschick im Umgang mit den metallenen Mini-Kickern und dem „Kipp-Torwart“. Bis der Turniersieger im Seminarraum des Familienzentrums der Arbeiterwohlfahrt Lahn-Dill in Herborn fest stand, waren 16 Spiele zu absolvieren. Es fielen 66 Tore – davon fünf Treffer im Finale. In diesem führte Chris Lommler lange Zeit und bis zur Pause knapp mit 2:1, ehe Raphael Welker den Spieß umdrehte, seinerseits mit 3:2 in Führung ging – und diesen Vorsprung bis zum Abpfiff von Turnierleiter Joachim Spahn (Koordinator im AWO-Mehrgenerationenhaus) verteidigte. Der frisch gebackene Gewinner erhielt ein Tipp-Kick-Spiel als Belohnung für den Turniersieg; auch die übrigen Platzierten konnten mit Preisen nach Hause gehen. (spa)