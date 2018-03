Der Dorfwelt ein Denkmal setzen

Mit dem Werk wollen die Literaturfreunde die Arbeit vieler Jahre krönen, wie Albrecht Thielmann feststellte. Inhalt und Intention wurden in einer letzten Redaktionskonferenz noch einmal gründlich diskutiert. Die Bilder und Texte der „verschwundenen Dorfwelten“ werden der Gegenwart der dörflichen Lebenswelt gegenüber gestellt. An Beispielen wird deutlich, wie die einstige „Verbindung von Mensch und Natur“ heute noch überleben oder neu erweckt werden kann.

Albrecht Thielmann, verantwortlich für den Textteil des Werkes, interpretierte am zentralen Beispiel des Hauptthemas „Dorfgemeinschaft“ die Gegenüberstellungen von einst und jetzt. Winfried Krüger wies auf den mühsamen Prozess der Fotoauswahl hin: „Die große Menge musste sinnvoll reduziert werden“, erklärte er. Immerhin seien noch 41 Bildthemen übrig geblieben, auf die 490 Fotos verteilt worden seien. Darunter fänden sich Darstellungen des Maimannes und der Ankunft der Heimatvertriebenen in der Nachkriegszeit, von Eingriffen in die Natur oder der schweren Arbeit der Frauen in der Landwirtschaft oder auch das berühmte Foto der drei Jungbauern auf dem Westerwald auf dem Weg zum Tanz. Als Quellen der Bilder nannte Krüger die Archive von Harro Schäfer und Helmut Groos, das Regionalmuseum Eschenburg und zahlreiche Privatpersonen.

„Dieser umfassende Text-Bildband soll nicht nur eine Kulturgeschichte unserer Region sein“, merkte Albrecht Thielmann an, denn ähnliche Prozesse liefen in allen europäischen Regionen ab. Für die Roderich-Feldes-Gesellschaft aber sei nun mal der alte Dillkreis mit seinem Teil des Westerwaldes der Ausgangspunkt aller Überlegungen.

„Hier haben wir das Glück, dass zwei bedeutende Autoren, die im gesamten deutschen Sprachraum gelesen werden, in ihren Werken eine Sitten- und Zeitgeschichte von Vergangenheit und Gegenwart hinterließen“, spielte er auf die Arbeit von Fritz Philippi und Roderich Feldes an. Gerade Fritz Philippi, dem einstigen Breitscheider Dorfpfarrer, verdanke unsere Literatur eine der stärksten und bewegendsten Darstellungen des ländlichen Lebens an der Schwelle zum Industriezeitalter.

Im Kontrast dazu stünden die Erzählungen und Romane von Roderich Feldes über vergleichbare Lebensbereiche drei Generationen später, in den sechziger und siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts. In ihnen werde das Ende der alten Kulturform „Dorf“ deutlich. (hb)