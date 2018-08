Der Fels in der Brandung sein

Limburg Wie man lernt, der sprichwörtliche Fels in der Brandung zu sein und genügend innere Sicherheit zu haben, um kreativ an schwierige Situationen heranzutreten, vermittelt die Personalcoachin Stephanie Rother am Mittwoch, 29. August, ab 9 Uhr im Berufsinformationszentrum der Limburger Arbeitsagentur. Anmeldungen sind unter Tel. (06431) 209521 und auch per E-Mail an limburg-wetzlar.bca@arbeitsagen­tur.de möglich. Die Teilnahme ist kostenlos. Das Seminar richtet sich an Frauen, die erwerbstätig sind oder werden. Veranstalter sind die Beauftragten für Chancengleichheit der Arbeitsagentur Limburg und des Jobcenters Limburg-Weilburg. (red)