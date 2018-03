Der Kreisel-Bau verzögert sich

Aktuelles Thema in beiden Orten ist der neue Kreisel und der Ausbau des Gewerbegebiets in der Gemarkung Wenkbach. Zum Fortschritt der Planungen hatten die Gremien eine Anfrage an die Gemeinde gestellt. Das Ergebnis: Der Kreisel verzögert sich.

Planmäßig sollte der Bau zwischen Anfang Februar bis Mitte April andauern. Das Vorhaben dürfte sich nun um einige Wochen verzögern. Die Erschließungsarbeiten auf dem Gelände des Gewerbegebietes seien indes vorangeschritten, Wasserleitungen bereits verlegt und ein Regenwasserkanal in den letzten Zügen, berichtete während der Ortsbeiratssitzung Kurt Barth, Ortsvorsteher von Wenkbach.

Im Zuge der Bauarbeiten ist eine Sperrung der Landstraße geplant, um den Verkehr um die Baustelle herum zu leiten. Die dazugehörige Beschilderung soll etwa ab Anfang März erfolgen, möglicherweise auch später, teilte Bürgermeister Peter Eidam später auf Nachfrage mit. Die Arbeiten hatten sich unter anderem wetterbedingt verzögert. „Ob sich das noch um zwei oder vier Wochen verschiebt, kann ich nicht genau sagen“, so der Gemeindechef.

Die künftige Verkehrsplanung interessiert die Ortsbeiräte dabei ganz besonders.

Das bereits dort ansässige Unternehmen plant im Gewerbegebiet den Bau eines Logistiklagers. Damit einher gehe ein steter Lieferbetrieb zwischen Wenkbach und Stadtallendorf – laut des Unternehmens werden nach Fertigstellung zwischen 60 und 100 Lastwagen am Tag die Halle anfahren.

Demnach werden mit einem wachsenden Gewerbe auch Verkehrsaufkommen sowie Lärmpegel weiter steigen. Für die Ortsbeiräte wäre das der ideale Anlass für eine seit langem geforderte Sanierung beider Ortsdurchfahrten. Zudem wünschen sich beide Nachbarn eine Beschränkung auf Tempo 30, „um die Lärmemissionen zu reduzieren – das muss jetzt zwingend gemacht werden“, forderte Barth.

Bahnhof in Niederwalgern an den Lahnradweg anbinden

Ein weiteres Rädchen, das in die üppige Bautätigkeit der Gemeinde in den kommenden Jahren greift, wäre der Radwegebau. Die Ortsbeiräte hoffen, dass im Zuge der Bauarbeiten auch die Fuß- und Radwege zwischen den Nachbarorten ausgebaut werden. Nicht zuletzt „um Gefährdungspotenzial zwischen Lkw- und Radverkehr zu vermeiden“. Beide Gremien fordern für die Radwege „eine saubere Abtrennung zum fließenden Verkehr – nicht einfach einen Strich auf der Straße“, betonte Barth.

Darüber hinaus wäre eine Anbindung an den Lahnradweg wünschenswert und zwar im Zuge der Planungen für den Bahnhof in Niederwalgern. Die Deutsche Bahn will den Bahnhof ab dem kommenden Jahr modernisieren und einen Außen- und Mittelbahnsteig errichten.

Auch diese Arbeiten wären für die Ortsbeiräte der ideale Zeitpunkt und wohl die einzige Möglichkeit für den Bau einer Unterführung für den Fuß- und Radverkehr.

Sind die Bagger 2020 erst mal weg, die Maßnahme abgeschlossen, dürfte auf dem Gelände der Bahn für lange Zeit nichts mehr passieren, vermuten die Ortsvertreter.

Für das Vorhaben, einen weiteren Durchstich unter den Gleisen auch von der anderen Seite zu realisieren, müssten die Pläne der Bahn und die der Gemeinde miteinander abgeglichen werden.

Auch für den Bürgermeister prinzipiell eine durchführbare Chance: „Daran könnte man baulich natürlich anknüpfen“, teilte Eidam mit.

Neben der Kooperation mit der Bahn, wäre der Radwegebau finanziell jedoch nur über Zuschüsse vom Land machbar. Alleine aus Gemeindemitteln sei eine Unterführung nicht zu stemmen.