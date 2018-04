Der Krieg als Reise und Katastrophe

Ab 19 Uhr spricht Professor Siegfried Becker von der Uni Marburg über das Thema „Von der Salzböde an den Vardar. Zu den Erfahrungen des Krieges als Reise und als Katastrophe: 100 Jahre Ende des 1. Weltkriegs“.

Und darum geht es: Auch aus den Dörfern des Salzbödetals zogen 1914 viele junge Männer voller Euphorie in den Krieg. Die meisten von ihnen kamen zum ersten Mal aus der Heimat weg, und sie erlebten die Verlegung an die Fronten wie eine Urlaubsreise. Im Ersten Weltkrieg war es auch den einfachen Soldaten noch gestattet, zu fotografieren. In den Bildern ist die Faszination der Fremde deutlich spürbar: Städte, Menschen, Kulturen wurden aufgenommen. Die Fotos unterscheiden sich kaum von den offiziellen Bildpostkarten, die vor dem Krieg zur touristischen Erschließung der Balkanlandschaften vertrieben wurden.

Spätestens im Sommer 1916 aber beginnt sich die Katastrophe abzuzeichnen. Der Krieg wird zum Stellungskrieg, der an den Nerven der Soldaten zehrt. Auch dieser Umbruch in den Wahrnehmungen des Krieges ist in den Fotos dokumentiert.

Am Beispiel der Bilder eines Soldaten aus dem Salzbödetal wird dieser Erfahrungsumbruch im Vortrag aufgezeigt. Der Eintritt ist frei. (red/Foto: H. Peter)