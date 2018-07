Der Kurpark wird zum Kino

Braunfels Jetzt heißt es im Open-Air-Kino im Braunfelser Kurpark wieder „Film ab!“. Am Donnerstag, 19. Juli, ab 21.30 Uhr kommt „Dieses bescheuerte Herz“ mit Elyas M’Barek in der Hauptrolle auf die Großleinwand. Dabei gibt es ein feines Angebot an Speisen und Getränken. Einlass ist ab 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet sieben Euro. Infos gibt es unter (0 64 42) 93 44 11. (red)