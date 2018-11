Der Libanon bleibt ihr immer im Gedächtnis

Bis Januar hat sich die Seniorin, der man ihre 90 Lenze nicht ansieht, noch selbst in ihrer Wohnung in Niedergirmes versorgt. Der zweite Oberschenkelhalsbruch machte den Umzug aber nötig, doch die große Familie besucht ihr „Oberhaupt“ gerne, so dass die zweifache Oma, vierfache Urgroßmutter und siebenfache Urur-Oma ihre Sonnenscheine aufwachsen sehen kann.

Hiltrud Weber wurde in Oberbiel geboren, hat nach der dortigen Volksschule die Käthe-Kollwitz-Schule in Wetzlar besucht und ihr Pflichtjahr bei der Familie Wagenknecht in ihrem Heimatort absolviert.

Nahe Beirut entsteht ein Walzwerk

Am 29. November 1947 hat sie Karl Weber aus Ehringshausen geheiratet, das Paar lebte dort zunächst auch, zog mehrfach um und lebte zuletzt in Niedergirmes.

1948 wurde Tochter Ursula geboren, Sohn Wolfgang erblickte 1955 das Licht der Welt und 1963 zog die Familie in den Libanon, wo Karl Weber half, ein Walzwerk aufzubauen. „Das war eine sehr schöne Zeit und ich habe sogar arabisch gelernt, um mich mit den Menschen unterhalten zu können“, erzählt die Jubilarin. 60 Kilometer von Beirut entfernt hatten die Webers ein Haus, die Kinder besuchten eine deutsche Schule. „Ich wäre gerne noch länger da geblieben“, sagt Weber. Doch 1963 ging es zurück nach Deutschland, wo ihr Mann Arbeit bei Röchling fand und sie von 1966 bis 1974 in der Kantine arbeitete. (hpz)