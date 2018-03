Der Natur auf der Spur

Am Sonntag (19. Februar) ab 17 Uhr im Pfarrzentrum Lahnau-Dorlar.

Am Sonntag, 5. März, ab 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Kölschhausen.

Am Freitag, 10. März, ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Daubhausen.

Aam Sonntag, 12. März, ab 17 Uhr im Landhaus "Hui Wäller" in Beilstein und am Sonntag, 2. April, ab 15 Uhr in der Kulturhalle Naunheim.

Einzelne Passagen der Schau wurden mit Musik und Naturgeräuschen hinterlegt. Insgesamt wurden für die eineinhalbstündige Vorstellung rund 500 Bilder aus der Heimat und der Ferne "verbaut". Im ersten Abschnitt geht es um Naturfotografie in Spanien, Ungarn, Frankreich, Norwegen und in der Karibik. Im zweiten Teil steht die Natur Mittelhessens im Mittelpunkt. Die Schau wird mit moderner Beamertechnik auf eine große Leinwand projiziert.

Wer nicht nur die Schau sehen möchte, sondern in der Pause auch noch gut aus der regionalen Küche essen möchte ist am 12. März nach Beilstein in den Saal des Landhauses "Hui Wäller" eingeladen.

Mit dem Eintrittspreis ist hier ein Betrag von zehn Euro für das Hilfsprojekt "Unterstützung einer Schule in Tansania", verbunden. Die anderen Vorträge kosten keinen Eintritt. Immer wird aber um eine möglichst großzügige Spende für das Projekt gebeten. (red)