Der Nikolaus will kommen

Gladenbach-Mornshausen Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Mornshausen bestellt für Donnerstag, 6. Dezember, in Mornshausen/S. den Nikolaus. Wer möchte, dass der Nikolaus ins Haus kommt, muss sich für den Besuch anmelden. Das geht per E-Mail an m.heck(at)drk-mornshausen.de und über die „Nikolaus-Hotline“ täglich von 16 bis 18 Uhr unter (0160) 6 38 04 72. Der Nikolaus kommt dann zwischen 17 und 20 Uhr mit dem Rot-Kreuz-Wagen vorbei – und bringt sicher etwas Gutes für die teilnehmenden Kinder mit. (red)