Der Prinz geht in die Verlängerung

Passend zum Anlass eröffneten die beiden Fastnachtsurgesteine Lisbeth und Frieda (Markus Hesse und Martin Dieterle), die seit nunmehr 15 Jahren fester Bestandteil der Lahneburger Fastnacht sind, den etwas anderen akademischen Abend mit ihrem bewährten „Frauentratsch“.

Im Anschluss wurde die Stimmung gleich noch einmal durch die „Singenden Komiteeter“ weiter angeheizt, in deren historische Löhnberger Karnevalslieder „Drum hinein in den Löhnberger Karneval“ und den „Lahneburger“ das Publikum stimmgewaltig einstimmte.

Jubiläumsprinz Christian II. (Grän), dessen Regentschaft normalerweise am Aschermittwoch ein Ende gefunden hätte, geht wegen des Jubiläums in die Verlängerung und begrüßte standesgemäß seine närrischen Untertanen.

Christian Grän führte als Moderator des Abends wortgewandt durch das Programm; zunächst ließ der Regent jedoch die 150-jährige Geschichte des Löhnberger Karnevals Revue passieren. „Es war einmal – so fangen Märchen an“, begann Markus Hesse, der Vorsitzende des Karneval Komitee Lahneburg, seine Ansprache, um nicht nur die unglaublich lange Zeit, in der sich der Karneval in Löhnberg etabliert und erhalten hat, zu beleuchten, sondern auch um die Bedeutung des Vereinslebens allgemein in den Blickpunkt zu rücken. „Feste bedeuten Auszeiten aus dem Alltag und Auszeiten tun unserer Seele gut“, betonte der Vorsitzende und unterstrich: „Wir Vereine sind der Puls des Dorfes und der Puls hält uns Menschen am Leben.“

Als die ehemals zu Nassau zählenden Löhnberger vor 150 Jahren preußisch wurden, sei klar gewesen, dass es nicht mehr viel zu lachen gab und so sei es nur logisch gewesen, dass man sich mit der fünften Jahreszeit eine närrische und lustige Oase gesucht habe, hob Bürgermeister Frank Schmidt (SPD) scherzhaft hervor.

Als Schirmherr des Jubiläums hatte das Löhnberger Gemeindeoberhaupt anstatt des üblichen Gastgeschenks eine Rechnung mitgebracht. In dieser waren die Kosten aufgelistet, die der Verein im Rahmen seines Jubiläums respektive des geplanten Festumzuges an die Gemeinde zahlen muss, damit alle erforderlichen Auflagen erfüllt sind und alle behördlichen Genehmigungen erteilt werden.

Vor den Augen des überraschten KKL-Vorsitzenden Markus Hesse zerriss Schmidt das Papier und meinte, dass dieser Kostenerlass ein Beitrag seitens der Gemeinde zur Jubiläumsfeier des Karnevalvereins sei.

„Löhnberg leistet mit seinen zahlreichen Tanzgruppen und Kinderveranstaltungen vorbildliche Arbeit“

Besonders die Bedeutung der Jugendarbeit und Nachwuchsförderung stellte Markus Braun, der Vorsitzende des Bezirks VII der Interessengemeinschaft Mittelrheinischer Karneval (IGMK), in den Blickpunkt seiner Grußworte. Hier leiste Löhnberg mit seinen zahlreichen Tanzgruppen und Kinderveranstaltungen vorbildliche Arbeit.

Es gäbe nur wenige Orte, die auf eine so lange Fastnachtstradition zurückblicken könnten, betonte Markus Braun und überreichte Markus Hesse, stellvertretend für den ganzen Verein, einen Sonderorden der IGMK.

Weitere Gratulanten waren Karl Heinz Schäfer und Gudrun Becker vom Vorstand des Löhnberger Vereinsrings, die eine Spende von 1000 Euro an Markus Hesse überreichten. Wie bei einem Faschingsvortag üblich, gratulierte Ralf Bischoff in Form von närrischen Reimen im Namen des Vereinsrings Obershausen und hatte ebenfalls einen Umschlag mitgebracht.

Grüße und Geschenke aus Selters überbrachte Norbert Gelbert von den „Selterser Wandervögeln“. Manfred Engelhardt, der Ehrenvorsitzende des befreundeten Pfungstädter Karnevalvereins, und die aktuelle Vorsitzende Christiane Berns erinnerten noch einmal an die Entstehung der Partnerschaft beider Narrenvereine.

Neben Pfungstädter Spezialitäten hatten die Gäste auch handgefertigte Narrenpuppen, die sowohl Pfungstädter als auch Löhnberger Karnevalisten darstellen, als besonderes Geschenk in ihrem Gepäck.

Markus Hesse konnte noch zahlreiche Ehrenmitglieder und Ehrengäste begrüßen, darunter die beiden ehemaligen Löhnberger Bürgermeister Kurt Leuninger und Jörg Sauer, Dekan Ulrich Reichard und Ex-Prinz Karl-Heinz Tropp.

Sein besonderer Dank galt Ehrenmitglied Heinz Strauß, der mit seinem Fachwissen und seinem großen Fundus an Bildern und historischen Unterlagen einen wesentlichen Beitrag beim Zustandekommen der Jubiläumschronik geleistet habe.

Natürlich durfte zum Abschluss der Veranstaltung das bewährte Lahneburger Finale nicht fehlen, bei dem sich alle Mitwirkenden auf der Bühne versammelten und mit den traditionellen Löhnberger Faschingsgesängen sowie der Fastnachtshymne „Bongo Billy“ den unterhaltsamen Abend musikalisch beendeten.

Am Pfingstsonntag, 20. Mai, finden die Jubiläumsveranstaltungen mit dem großen Festzug durch Löhnberg eine Fortsetzung.