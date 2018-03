Der Sommer bietet viele Abenteuer

Noch sind es viereinhalb Monate, bis die großen Ferien in Hessen beginnen. Vorfreude auf die schulfreie Zeit im Sommer kann aber schon jetzt aufkommen – beim Blick in das neue Programmheft der interkommunalen Jugendarbeit. „Wir wollen den Familien eine größere Planungssicherheit und bessere Gestaltungsmöglichkeiten für ihren eigenen Urlaub geben“, erklärte am Freitag Gladenbachs Stadtjugendpfleger Karl Nickel.

Zum achten Mal machen Bad Endbach, Gladenbach und Lohra nun schon gemeinsame Sache beim Sommerferienprogramm. Die Angebote richten sich an Jugendliche im Alter von 11 bis 17 Jahren.

Organisiert werden die mehrtägigen Aktionen vom Marburger Verein zur Förderung bewegungs- und sportorientierter Jugendarbeit (bsj). Der kümmert sich in den drei Gemeinden und Städten im Salzbödetal um die kommunale Jugendarbeit.

Weg von Hektik und Stress, hin zum gemeinsamen Erlebnis – darum gehe es bei den Abenteuern für die Jugendliche, betonte Simona Lison, Projektleiterin der interkommunalen Jugendarbeit. „Wir versuchen, einfach unterwegs zu sein. Der Camp-Charakter steht im Fokus“, so die „bsj“-Mitarbeiterin. Deshalb könnten auch die Teilnehmerbeiträge niedrig gehalten werden.

Sieben Veranstaltungen sind in den Sommerferien geplant, eine weniger als im Vorjahr. Dafür wurde einige Aktionen um einen Tag verlängert. „Das war der Wunsch der Jugendlichen“, erklärte Nickel.

Neben bewährten Aktionen gibt es in diesem Jahr auch zwei Premieren für die Teilnehmer

Zu den Klassikern im Angebot zählen eine Kanutour auf der fränkischen Saale, eine Reitfreizeit in Süddeutschland, ein Klettercamp in der Fränkischen Alb und ein Mountainbike-Trailcamp, das diesmal im Erzgebirge stattfindet. Außerdem führt ein fünftägiges Bergabenteuer in die Allgäuer Hochalpen.

Neu im Programm ist das Actioncamp im Thüringer Wald. „Hier gibt es ganz viele Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche“, verspricht Lohras Jugendpfleger Tobias Perleth. Klettern am Naturfelsen, am Baum oder mit Kisten, Touren mit dem Mountainbike, Bogenschießen und Lagerfeuer – vieles ist während des fünftägigen Ausflugs möglich.

Eine Premiere ist auch die Floßbau-Aktion an der Lahn bei Roth. Übernachtet wird dort in umgebauten Zirkuswagen. Das Floßbauen und die Kanutour sind auch für Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen geeignet.

Die Attraktivität und Qualität der Angebote stellten die Bürgermeister Julian Schweitzer (Bad Endbach), Peter Kremer (Gladenbach) und Georg Gaul (Lohra) ebenfalls während des Pressegesprächs heraus. Der „bsj“ sei dabei ein verlässlicher Partner. Das Angebot selbst werde als willkommene Ergänzung zur kommunalen Jugendarbeit gesehen, so die Bürgermeister.

Anmeldungen für das Sommerprogramm sind ab sofort im Internet möglich: https://bsj.feripro.de. Hier gilt das Prinzip: Wer zuerst bucht, erhält den Zuschlag. Wer keine Gelegenheit hat, sich online anzumelden, kann Kontakt zum jeweiligen Jugendpfleger aufnehmen. Der hilft dann weiter. Die Programmhefte liegen in den Jugendhäusern und Rathäusern sowie auch in Schulen aus.