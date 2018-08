Der alte Vorstand  ist der neue

Somit lenken Marlis Zimmermann als Vorsitzende, Bärbel Uhl als stellvertretende Vorsitzende und Gerd Zimmermann als Kassenwart auch in den nächsten drei Jahren die Geschicke des Ortsverbandes. Für 2018 sind ein Workshop zum Insektenhotelbau, eine Herbstwanderung und eine Kleinkunstveranstaltung, die am 24. November mit musikalischer Umrahmung von Sänger Paddy Schmidt stattfinden soll, geplant.

Stolz auf rund 100 Mitglieder

Sehr zufrieden mit der Arbeit des BUND-Ortsverbandes, der mittlerweile rund 100 Mitglieder hat, zeigte sich Marlis Zimmermann. Sie ließ die vergangenen Projekte noch einmal Revue passieren. Das 30-jährige Bestehen des Ortsverbandes wurde mit einer Wanderung und einem Besuch des Heimatmuseums in Steeden gefeiert. Auch in Zukunft wolle sich der Ortsverband für den Natur- und Umweltschutz in der Stadt Runkel und seinen Stadtteilen engagieren. (red)