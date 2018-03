Der richtige Umgang mit Holz und Ofen

Marion Klein, Regionalmanagerin der Region Lahn-Dill-Bergland und Eschenburgs Bürgermeister Götz Konrad (parteilos) führten in Eibelshausen ins Thema ein. „Das Heizen mit Holz hat besonders in den Haubergen des nördlichen Lahn-Dill-Kreises eine lange Tradition“, sagte Konrad. in den vergangenen zwölf Jahren habe es in seiner Gemeinde mehr als 130 Veranstaltungen zum Thema Energie gegeben. Dauerbrenner sei stets das Heizen mit Holz.

Der Klimaschutzmanager des Lahn-Dill-Kreises, Ingo Dorsten, mahnte mit Blick auf Klimawandel und Energiewende einen bewussten Umgang mit Energie an. Der nachwachsende Brennstoff Holz trage derzeit den größten regenerativen Anteil im Wärmemarkt im Lahn-Dill-Kreis, sagte er.

Einen Exkurs in die Grundlagen der Verbrennung machte Schornsteinfegermeister Harald Henrich aus Donsbach. Er zeigte verschiedene Bauarten „handbeschickter“ Öfen, sprach über Austauschpflichten für Altanlagen und die Folgen unsachgemäßer Benutzung. Er zeigte auch auf, wie Schornsteinbrände zu vermeiden sind.

Klimaneutrales Holz kommt aus der Region

Forstbeamtin und Waldpädagogin Rita Kotschenreuther führte dann in die Grundlagen der Aufbereitung des Brennholzes ein – vom Schlagen in der saftfreien Zeit über die richtige und luftige Lagerung. „Unter optimalen Bedingungen kann es bereits nach knapp einem Jahr im Ofen verbrannt werden“, sagte sie über selbstgeschlagenes Holz. Sie erklärte: Nur, wenn Holz regional und nachhaltig geschlagen wird, sei es wirklich klimaneutral.

Infos beim Lahn-Dill-Kreis gibt Ingo Dorsten, (0 64 41) 4 07 186. (red)