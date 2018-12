Destillateure brauchen feine Sinne

Wie wird aus einer Birne ein guter Birnenbrand? Welche Kräuter machen einen Magenbitter schmackhaft? Und wie sollte eigentlich ein Spargelgeist schmecken? Mit diesen Genussfragen setzen sich Destillateure beruflich auseinander. „Es ist ein sehr vielseitiger Beruf, man macht immer was anderes“, erzählt Mario Vallendar. Der 20-jährige Auszubildende tritt in der Brennerei Vallendar im rheinischen Kail in die Fußstapfen seines Vaters.

Für den angehenden Destillateur ist kein Monat wie der andere. „Mir macht am meisten Freude, wenn man den Herbst, also die Saisonzeit mit dem reifen Obst, hinter sich hat. Man sieht das, was am Ende rauskommt, und es schmeckt super.“

Auch das Brennen selbst mache viel Spaß: „Man kann an ganz vielen Stellschrauben drehen, um am Ende das Produkt möglichst aromatisch hinzubekommen.“

„Destillateur ist kein Job, das ist eine Leidenschaft“, sagt Marios Vater, Hubertus Vallendar, Inhaber der Brennerei in Kail. Er hat neben seinem Sohn noch einen weiteren Auszubildenden im Betrieb. Ihm ist wichtig, dass die angehenden Destillateure mindestens 18 Jahre alt sind. Das sei aus rechtlicher Sicht sinnvoll, da es um Alkohol geht.

„Nur wer weiß, wie etwas schmeckt oder falsch schmeckt, weiß ja, was er verändern kann“

Wer sich für den Beruf interessiert, sollte ein gutes Grundwissen in Mathematik, Chemie und Physik mitbringen. Entscheidend ist auch die Sensorik: „Nur wer weiß, wie etwas schmeckt oder falsch schmeckt, weiß ja, was er verändern kann“, sagt Vallendar. Er ist allerdings der Meinung, dass das mit viel Übung jeder erlernen kann. „Die Auszubildenden machen einen Sensorikkurs, wo sie an allem und jedem riechen.“

Destillateure arbeiten sehr genau und sauber. „Was einen recht großen Teil der Arbeit ausmacht, ist das Saubermachen“, erzählt Mario Vallendar. „Wobei das nicht schlimm ist, man weiß, warum man's macht.“

In der Ausbildung hat jedes Lehrjahr eigene Schwerpunkte. Die Azubis lernen zunächst die Rohstoffe kennen: Was bei den Bränden das Obst ist, ist beim Whisky das Getreide. Anschließend geht es darum, wie der Rohstoff richtig behandelt wird, damit er möglichst schonend bis zur Brennblase, also in den Brennkessel, gelangt, erklärt Hubertus Vallendar. „Der dritte große Part ist die Destillation, der vierte die Fertigstellung und Lagerung der Brände.“ Da dürfe sich ein Azubi auch mal austoben, wie er eine Flasche gestalten würde.

Zweimal im Jahr verbringen alle angehenden Destillateure aus Deutschland, Österreich und Südtirol sechs bis sieben Wochen an der zuständigen Berufsschule im Ruhrgebiet. Sabine Droste ist dort, im Fritz-Henßler-Berufskolleg in Dortmund, Abteilungsleiterin für den Fachbereich Destillateure. „Das Kernfach im berufsbezogenen Bereich ist Technologie“, erklärt sie.

Im ersten Jahr werden auch hier die Grundlagen gelehrt, es geht um Rohstoffe, Unfallgefahren, Arbeitsschutzmaßnahmen und Hygiene. Auch Drogenkunde steht auf dem Stundenplan. „Im zweiten Ausbildungsjahr ist der Schwerpunkt die Herstellung von Alkohol aus diversen Rohstoffen“, erklärt Droste. Im dritten Lehrjahr geht es dann um Destillation, Reifung, Lagerung, Filtration und Abfüllung.

„Ohne Weiterbildung kommt man in dem Beruf nicht voran“

Wie in den meisten Handwerksberufen sind auch Destillateure Mangelware. Das zeigt sich an den Klassenstärken in Dortmund: Rund 20 angehende Fachkräfte sind es pro Lehrjahr, davon im Schnitt drei Schülerinnen. Mario Vallendar kann während des Blockunterrichts am Wochenende nach Hause fahren, das ist aber nicht bei allen so. „Für manche Leute ist es schon hart, länger weg zu sein. Wobei man sagen muss: Unsere Klassengemeinschaft ist ziemlich gut, und wir machen viel zusammen. Langweilig wird einem da nicht.“

Die Verdienstspanne in der Ausbildung ist groß. „Je nachdem, in was für einem Betrieb man arbeitet, ist es sehr unterschiedlich“, so Droste. „Eine kleine Obstbrennerei zahlt ein bisschen anders als die Aromenindustrie.“ Ihrer Erfahrung nach steigt ein Azubi im ersten Jahr mit mindestens 500 Euro pro Monat ein. Bei manchem können es aber auch schon 850 Euro im ersten Lehrjahr sein. Im dritten Ausbildungsjahr sind es dann in der Regel bis zu 1000 Euro.

Betrieb oder Konzern? Darüber sollte man sich klar sein, rät Hubertus Vallendar. „Wenn man sich vorstellt, spielt das Persönliche eine Rolle. Und ich würde bei jedem Bewerbungsgespräch nach der Philosophie und deren Umsetzung fragen.“

Nach der Ausbildungszeit können die fertigen Destillateure einen Meister oder Betriebswirt machen. Je nach Abschluss ist auch ein Studium denkbar, zum Beispiel in Lebensmittel- oder Getränketechnologie. Generell gilt laut Brennerei-Inhaber Vallendar: „Ohne Weiterbildung kommt man in dem Beruf nicht voran.“

So plant es auch sein Sohn: „Ich möchte nach der Lehre erst mal ein paar Monate herumreisen und mir auf der Welt auch fachbezogen ein bisschen was angucken“, erzählt der 20-Jährige, der aktuell im zweiten Lehrjahr ist. „Danach möchte ich bei meinem Vater im Betrieb einsteigen.“ Auch der Meister steht auf dem Plan – allein schon, um sich betriebswirtschaftliches Fachwissen anzueignen. (dpa/tmn)