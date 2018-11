Diagnose und Therapie von Augenkrankheiten

Gesundheit Vortrag an Universität

Marburg Die Bürgervorlesungsreihe des Fachbereichs Medizin der Philipps-Universität Marburg und des Universitätsklinikums wird am Mittwoch, 28. November, fortgesetzt. Diesmal spricht Dr. Frank Schröder, Oberarzt der Klinik für Augenheilkunde am Universitätsklinikum, über „Den Durchblick behalten – Diagnostik und Therapie von Katarakt, Glaukom und Retinopathia pigmentosa“. Die Vorlesung beginnt um 18 Uhr im Hörsaalgebäude in Marburg (Biegenstraße 10). Danach gibt es eine Fragerunde.