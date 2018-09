Seit vielen Jahren sind die beiden Autorinnen mit der Meditation vertraut. Leila Christiane Jäger, Kinesiologin und Heilpädagogin, arbeitet zudem als Meditationslehrerin. In ihrer eigenen Schwangerschaft probierte sie aus, mit dem Kind in ihrem Leib ins Gespräch zu kommen. "Denn nie wieder sind sich zwei Lebewesen so nah, wie in einer Schwangerschaft", sagt sie.

Ihre Erfahrungen waren tief beeindruckend. Heute bietet Leila Christiane Jäger Kurse und Seminare an, um werdenden Müttern diese Möglichkeit der intuitiven Kontaktaufnahme zu ermöglichen.

In ihrem neuen Buch "Sprich mit deinem ungeborenen Kind" beschreibt die Autorin das Verfahren der Meditation und erklärt verschiedene Meditationstechniken, die den Dialog mit dem Ungeborenen möglich machen.

Über Atmung und Farbmeditation gelangen Frauen in eine tiefe Entspannungsphase, in der sie ihre gesamte Konzentration auf das Kind in ihrem Bauch lenken. Es entsteht ein Punkt tiefer Verbundenheit, an dem Fragen gestellt werden können. Und das Baby kann antworten.

Werdende Mütter erfahren, wie es dem Kind in ihrem Leib geht, was es braucht, ja manchmal sogar, was es denkt. In zahlreichen Beispielen von Schwangeren macht die Autorin deutlich, was Mütter fragten und welche Antworten sie von ihren Kindern erhielten. Es ging dabei um Wohlbefinden und Gesundheit, um Konflikte mit dem Partner und sogar die Frage der Namensgebung.

Auch Väter kommen in dem Buch zu Wort und schildern ihre Erfahrungen mit der Meditationsmethode. Die meisten sind überwältigt.

Ausprobieren kann sich lohnen

Anette Koestner fungiert als Co-Autorin. Die Stress-Relax-Trainerin steuert Mental- und Entspannungstechniken bei.

Die Meditationen sind allesamt detailliert aufgeführt und leicht zu erlernen. Ein Buch, das mutig vorangeht in ein eher unbekanntes Terrain. Ausprobieren kann sich lohnen.

"Sprich mit deinem ungeborenen Kind", Leila Christiane Jäger und Anette Koestner, dielus edition, ISBN 978-3-9817975-2-7, 19,99 Euro. (ti)