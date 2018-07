Die „Halb-Weißen“ an der Rhön

Wetzlar Vom rührigen Jahrgangskameraden Dieter Lerach (Wetzlar) organisiert, haben die „Halb-Weißen“ vier Tage in Fulda und der Rhön verbracht. Auf der Hinfahrt besuchte die Reisegruppe das Schloss Fasanerie vor den Toren von Fulda. Den ersten Abend verbrachten die Teilnehmer im Theater von Fulda und genossen eine Aufführung des Musicals „Die Päpstin“. Am nächsten Tag lernten die „Halb-Weißen“ die Stadt Fulda mit ihren schönen Häusern und dem Dom kennen. Abgerundet wurde die Kurzreise am durch eine Rhönfahrt mit einem Spaziergang durch das „Schwarze Moor“. Am Abend folgte in der Orangerie ein Flötenkonzert, das großen Anklang fand. Die Heimreise führte durch den Vogelsberg mit Einkehr auf Schloss Eisenbach. (red/Foto: privat)