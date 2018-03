Die Aktiven bilden sich ständig weiter

Kreisbrandinspektor Lars Schäfer überreichte im Dorfzentrum „Jeegels Hoob“ in Hartenrod gemeinsam mit Landrätin Kirsten Fründt (SPD) und Kreisbrandmeister Daniel Thome die silbernen und goldenen Brandschutzehrenzeichen sowie goldene Ehrennadeln an engagierte Feuerwehrleute aus der Gemeinde Bad Endbach. Alexander Koch nahm das silberne Brandschutzehrenzeichen für 25 ehrenamtliche Dienstjahre in der Feuerwehr Empfang.

Aßmann und Herrmann sind Hauptbrandmeister

Uwe Kraft erhielt das Brandschutzehrenzeichen in Gold für seine 40-jährige Tätigkeit. Stefan Jochem und Klaus Weber wurden mit der goldenen Ehrennadel aus den Reihen der Aktiven in die Alters- und Ehrenabteilung verabschiedet.

Die Anerkennungsprämie über 100 Euro für zehn aktive Jahre nahmen Andreas Müller, Jan Müller, Dennis Rnk, Philipp Preuß, Steffen Werlich, Carolin Werlich und Jan-Niklas Aßmann entgegen. Für 20 Jahre in einer Freiwilligen Feuerwehr gab es 200 Euro für Oliver Hinterlang, Christoph Balser, Frank Rolf Hartmetz, Eric Hermann und Marco Wagner. Für engagierte 30 Jahre bei den ehrenamtlichen Helfern erhielten Frank Heck, Gero Arnold und Jochen Lang jeweils 500 Euro.

Noch wichtiger als die Anerkennungsprämien waren an dem Abend die vielen Beförderungen. Denn sie bezeugen, dass sich die Feuerwehrleute ständig fortbilden und auf dem neusten Wissensstand halten.

Lars Schäfer, Daniel Thome, Kirsten Fründt und Bad Endbachs Bürgermeister Julian Schweitzer (SPD) beförderten Nora Theiss zur Feuerwehrfrau sowie Magnus Acker, Lennart Beck, Leon Greb, Paul Jakob Henzel, Johannes Müller, Fabian Münkel, Andree Reiers, Jonathan Roth und Marcel Wege zu Feuerwehrmännern.

Annika Wagner kann sich jetzt Oberfeuerwehrfrau nennen und Thomas Koch Hauptfeuerwehrmann. Beförderungsurkunden zum Löschmeister bekamen Dennis Rink und Christian Weigel. Den Rang des Oberlöschmeisters haben nun Ralf Jung und Marco Weber inne.

Der neu gewählte Gemeindebrandinspektor Jan-Niklas Aßmann aus Bad Endbach und Marco Herrmann aus Bottenhorn wurden zu Hauptbrandmeistern ernannt. (pp)